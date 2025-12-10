MŚ piłkarek ręcznych: Oto pary półfinałowe

We wtorek awans wywalczyły Niemki oraz mistrzynie olimpijskie z Paryża - Norweżki.

Półfinały zaplanowano na piątek. Zmierzą się w nich zespoły Niemiec z Francją oraz Holandii z Norwegią.

Finał i mecz o trzecie miejsce zostaną rozegrane w niedzielę w Rotterdamie.

Do mistrzostw przystąpiły 32 drużyny. Polki zajęły 11. miejsce.

Wyniki ćwierćfinałów:

środa (Rotterdam)



Holandia - Węgry 28:23 (14:9)

Francja - Dania 31:26 (17:12)

wtorek (Dortmund)



Niemcy - Brazylia 30:23 (17:11)

Norwegia - Czarnogóra 32:23 (19:11)

BS, PAP