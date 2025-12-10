MŚ piłkarek ręcznych: Oto pary półfinałowe
Piłkarki ręczne Holandii i Francji uzupełniły skład półfinalistek mistrzostw świata, które odbywają się w Niemczech i Holandii. Współgospodynie pokonały drużynę Węgier 28:23, natomiast broniące tytułu Francuzki wygrały z Danią 31:26.
We wtorek awans wywalczyły Niemki oraz mistrzynie olimpijskie z Paryża - Norweżki.
Półfinały zaplanowano na piątek. Zmierzą się w nich zespoły Niemiec z Francją oraz Holandii z Norwegią.
Finał i mecz o trzecie miejsce zostaną rozegrane w niedzielę w Rotterdamie.
Do mistrzostw przystąpiły 32 drużyny. Polki zajęły 11. miejsce.
Wyniki ćwierćfinałów:
środa (Rotterdam)
Holandia - Węgry 28:23 (14:9)
Francja - Dania 31:26 (17:12)
wtorek (Dortmund)
Niemcy - Brazylia 30:23 (17:11)
Norwegia - Czarnogóra 32:23 (19:11)