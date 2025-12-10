MŚ piłkarek ręcznych: Oto pary półfinałowe

Piłka ręczna

Piłkarki ręczne Holandii i Francji uzupełniły skład półfinalistek mistrzostw świata, które odbywają się w Niemczech i Holandii. Współgospodynie pokonały drużynę Węgier 28:23, natomiast broniące tytułu Francuzki wygrały z Danią 31:26.

Piłkarka ręczna w niebieskim stroju oddaje rzut do bramki, bronionej przez bramkarza w zielonym stroju.
fot. PAP
MŚ piłkarek ręcznych: Oto pary półfinałowe

We wtorek awans wywalczyły Niemki oraz mistrzynie olimpijskie z Paryża - Norweżki.

 

Półfinały zaplanowano na piątek. Zmierzą się w nich zespoły Niemiec z Francją oraz Holandii z Norwegią.

 

Finał i mecz o trzecie miejsce zostaną rozegrane w niedzielę w Rotterdamie.

 

Do mistrzostw przystąpiły 32 drużyny. Polki zajęły 11. miejsce.

 

Wyniki ćwierćfinałów:

 

środa (Rotterdam)


Holandia - Węgry 28:23 (14:9)
Francja - Dania 31:26 (17:12)

 

wtorek (Dortmund)


Niemcy - Brazylia 30:23 (17:11)
Norwegia - Czarnogóra 32:23 (19:11)

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA RĘCZNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tatsiana Pahrabitskaya: Poprzednie spotkanie kosztowało nas dużo sił i dziś to czułyśmy

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 