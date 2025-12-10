Puchar CEV: MAV Foxconn Szekesfehervar - JSW Jastrzębski Węgiel. Relacja live i wynik na żywo

MAV Foxconn Szekesfehervar kontra JSW Jastrzębski Węgiel to spotkanie pierwszej kolejki siatkarskiego Pucharu CEV. Kto dobrze otworzy turniej? Relacja live i wynik na żywo meczu MAV Foxconn Szekesfehervar - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl.

To będzie pierwsze spotkanie tych zespołów w historii. Faworytem będą w nim siatkarze prowadzeni przez Andrzeja Kowala, mimo że zajmują oni obecnie dopiero dziewiąte miejsce w PlusLidze. 

 

ZOBACZ TAKŻE: To największy problem polskiej siatkówki? Padły konkrety. "Widać różnice"

 

Wyżej w rodzimych rozgrywkach plasują się Węgrzy. Wygrali sześć spotkań, nie tracąc w nich nawet seta.

 

W obecnej edycji LM wystąpią aż cztery polskie zespoły: Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia Rzeszów i PGE Projekt Warszawa. Łącznie w europejskich pucharach zagra sześć męskich drużyn. JSW Jastrzębski Węgiel zagra w Pucharze CEV, a Steam Hemarpol Norwid Częstochowa w Pucharze Challenge.

 

KP, Polsat Sport
