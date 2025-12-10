To będzie pierwsze spotkanie tych zespołów w historii. Faworytem będą w nim siatkarze prowadzeni przez Andrzeja Kowala, mimo że zajmują oni obecnie dopiero dziewiąte miejsce w PlusLidze.

Wyżej w rodzimych rozgrywkach plasują się Węgrzy. Wygrali sześć spotkań, nie tracąc w nich nawet seta.

W obecnej edycji LM wystąpią aż cztery polskie zespoły: Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia Rzeszów i PGE Projekt Warszawa. Łącznie w europejskich pucharach zagra sześć męskich drużyn. JSW Jastrzębski Węgiel zagra w Pucharze CEV, a Steam Hemarpol Norwid Częstochowa w Pucharze Challenge.

Relacja live i wynik na żywo meczu MAV Foxconn Szekesfehervar - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport