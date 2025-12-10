Świetny początek, fatalna końcówka. Kolejna porażka polskiego klubu
Koszykarze Śląska Wrocław przegrali po dogrywce na Litwie z Neptunas Kłajpeda 87:103 (30:16, 16:24, 19:24, 18:19, 4:20) w 10. kolejce grupy A Pucharu Europy.
To szósta porażka zespołu z Dolnego Śląska w tych rozgrywkach.
Neptunas Kłajpeda - Śląsk Wrocław 103:87 (16:30, 24:16, 24:19, 19:18, 20:4)
Neptunas Kłajpeda: Arnas Velicka 22, Rihards Lomazs 18, Aurimas Majauskas 16, Zane Waterman 11, Arnas Berucka 11, Vitalijus Kozys 10, Mindaugas Girdziunas 7, Egidijus Mockevicius 7, Harrison Cleary 1, Radvilas Kneizys 0;
Śląsk Wrocław: Kadre Gray 24, Stefan Djordjevic 18, Angel Nunez 11, Jakub Nizioł 9, Noah Kirkwood 7, Jakub Urbaniak 6, Jared Coleman-Jones 6, Błażej Kulikowski 5, Błażej Czerniewicz 1, Ajdin Penava 0, Aleksander Wiśniewski 0, Tymoteusz Sternicki 0.
