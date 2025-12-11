Liga Europy: FC Porto - Malmoe FF. Relacja na żywo

FC Porto znajduje się w doskonałej formie i duża w tym zasługa polskich obrońców - Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora. Portugalski zespół w ostatnich dziewięciu meczach poniósł tylko jedną porażkę, kiedy akurat obaj byli na ławce rezerwowych.

ZOBACZ TAKŻE: Ważna zmiana planów Rakowa przed meczem w Lidze Konferencji. To może zaważyć o rezultacie meczu

Piłkarze Francesco Fariolego zanotowali dotąd trzy zwycięstwa w fazie ligowej LE - z RB Salzburg (1:0), Crveną zvezda (2:1) oraz OGC Nice (3:0). Aby znacząco przybliżyć się do awansu do 1/8 finału, muszą wygrać ze szwedzką drużyną, która w pięciu spotkaniach zdobyła zaledwie punkt. Dla obu zespołów będzie to pierwsze bezpośrednie starcie w historii.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Porto - Malmoe FF na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.