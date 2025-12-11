Nie żyje działacz polskiego klubu. Miał 66 lat

Hubert PawlikŻużel

Żużlowy zespół Włókniarza Częstochowa poinformował, że w środę 10 grudnia zmarł były działacz klubu Marek Latacz. Miał 66 lat.

Płomień świecy żałobnej w czarno-białym ujęciu.
fot. PAP
Śmierć działacza Włókniarza Częstochowa

  • Marek Latacz pełnił w klubie wiele funkcji
  • Był członkiem komisji rewizyjnej i zarządu
  • Pełnił rolę kierownika zawodów i parku maszyn
  • Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Częstochowie

"Z przykrością informujemy, że 10 grudnia po ciężkiej chorobie na zawsze z tego świata odszedł były działacz naszego klubu" - przekazano na klubowej stronie internetowej.

 

Włókniarz napisał, że Latacz pełnił w klubie wiele funkcji - pracował choćby w komisji rewizyjnej. W przeszłości był też w zarządzie nieistniejącej drużyny miniżużlowej UŚKS Speedway Częstochowa. Był również jej sekretarzem oraz prezesem. W trakcie imprez żużlowych pełnił za to funkcję kierownika zawodów oraz kierownika parku maszyn. 

 

Podano, że nabożeństwo żałobne ś.p. Marka odprawione zostanie w najbliższą sobotę 13 grudnia o godzinie 11 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Częstochowie. Po tym nastąpi złożenie trumny do grobu na cmentarzu Raków. "Cześć Jego Pamięci!" - podsumowano.

