Nie żyje działacz polskiego klubu. Miał 66 lat

"Z przykrością informujemy, że 10 grudnia po ciężkiej chorobie na zawsze z tego świata odszedł były działacz naszego klubu" - przekazano na klubowej stronie internetowej.

Włókniarz napisał, że Latacz pełnił w klubie wiele funkcji - pracował choćby w komisji rewizyjnej. W przeszłości był też w zarządzie nieistniejącej drużyny miniżużlowej UŚKS Speedway Częstochowa. Był również jej sekretarzem oraz prezesem. W trakcie imprez żużlowych pełnił za to funkcję kierownika zawodów oraz kierownika parku maszyn.

Podano, że nabożeństwo żałobne ś.p. Marka odprawione zostanie w najbliższą sobotę 13 grudnia o godzinie 11 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Częstochowie. Po tym nastąpi złożenie trumny do grobu na cmentarzu Raków. "Cześć Jego Pamięci!" - podsumowano.