Oba zespoły udanie rozpoczęły ten sezon. Trefl w dziesięciu spotkaniach odniósł sześć zwycięstw, natomiast Skra aż ośmiokrotnie schodziła z parkietu z wygraną. Warto podkreślić, że drużynie z Bełchatowa udało się pokonać za pełną pulę m.in. Bogdankę LUK Lublin, Aluron CMC Wartę Zawiercie oraz Jastrzębski Węgiel.

Z kolei gdańszczanie sprawili niespodziankę i zwyciężyli po tie-breakach ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle oraz Wartę Zawiercie.

W poprzednim sezonie obie drużyny rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Bełchatowianie wygrali u siebie 3:2, ale przegrali w Trójmieście 0:3.

KN, Polsat Sport