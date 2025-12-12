20. miejsce Sidorowicz w Hochfilzen

Jeanmonnot, bezbłędnie strzelając, jako jedyna w stawce rywalizację ukończyła poniżej 20 minut (19.59,4). Druga na mecie Norweżka Maren Kirkeeide musiała biegać jedna rundę karną i do Francuzki straciła 15,3 s. Ostatnie miejsce na podium zajęła regularnie startująca w tym sezonie Magnusson. Szwedka awansowała na pozycję liderki klasyfikacji generalnej.

Z czwórki Polek trzy zdołały zakwalifikować się do niedzielnego biegu pościgowego na 10 km. Sidorowicz pomyliła się przy pierwszym strzale. Później nie popełniała już takich błędów. Została sklasyfikowana na 20. pozycji, tracąc do zwyciężczyni 1.10,2. Anna Mąka na strzelnicy była bezbłędna, ale słabszy bieg dał jej tylko 35. miejsce - 1.33,5. Kamila Żuk z trzema rundami karnymi była 60. (strata 2.07,3). Bezpośrednio za nią sklasyfikowano Monikę Hojnisz-Staręga, której zabraknie w drugiej konkurencji indywidualnej w Hochfilzen. Dla 34-latki był to pierwszy występ w PŚ po blisko czteroletniej przerwie głównie poświęconej na sprawy rodzinne.

Liderką klasyfikacji generalnej została Magnusson, która zgromadziła 239 pkt. Jeanmonnot jest druga - 200, a trzecia Kirkeeide - 195. Joanna Jakieła z 65 pkt plasuje się na 21. pozycji. 37. Sidorowicz zgromadziła 31, a 51. Mąka - 20 pkt.

W sobotę w Hochfilzen odbędą się dwie konkurencje. Bieg pościgowy na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn i sztafeta 4x6 km kobiet.