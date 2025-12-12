Hybrid MMA 10: Wyniki gali
Czas na galę Hybrid MMA 10! W Pile dojdzie m.in. do walki Dawida Śmiełowskiego z Gracjanem Wyroślakiem. Oto wyniki gali Hybrid MMA 10.
Wojciech Pająk - Sayfulla Atabaev. Skrót walki
Michał Haiwka - Mukhammed Ismailov. Skrót walki
Patryk Erdmann - Jakub Klasik. Skrót walki
Miłosz Kopczyński - Marcin Tumialis. Skrót walki
Karta główna:
Dawid Śmiełowski (11-3) - Gracjan Wyroślak (6-3) - Waga lekka (70.3 kg)
Michał Hawro (7-1) - Ruslan Mammadov (15-15-1) - waga kogucia (61.2 kg)
Yehor Oliynyk (3-0) - Jussi Halonen (10-13) - waga półciężka (93.0 kg)
Jakub Szymanowski (3-1) - Łukasz Górecki (3-3) - waga półśrednia (77.1 kg)
Aleksander Winiarski (2-1) - Patryk Petsch (0-0) - waga półciężka (93.0 kg)
Miłosz Bogucki pokonał Piotra Zienkiewicza przez TKO w drugiej rundzie - waga średnia (83.9 kg)
Dominik Dymiński (3-1) pokonał Filipa Bartoszewickiego (1-2) przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie - waga kogucia (61.2 kg)
Sayfulla Atabaev (1-0) pokonał Wojciecha Pająka (2-2) jednogłośną decyzją sędziów - waga kogucia (61.2 kg)
Michał Haiwka (1-0) pokonał Mukhammeda Ismailova (0-2) przez TKO w trzeciej rundzie - waga kogucia (61.2 kg)
Karta wstępna (walki na zasadach amatorskich):
Jakub Klasik pokonał Patryka Erdmanna niejednogłośną decyzją sędziów - waga piórkowa (65.8 kg)
Marcin Tumialis pokonał Miłosza Kopczyńskiego jednogłośną decyzją sędziów - waga kogucia (61.2 kg)