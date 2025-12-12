Polska lepsza od Francji! Co za otwarcie

W sobotę Biało-Czerwoni zagrają w stolicy Węgier z Włochami (15.00), a w niedzielę z gospodarzami (16.30).

To drugi turniej Polaków w ramach EPN. W listopadzie na sosnowieckim lodowisku drużyna prowadzona przez nowego selekcjonera Pekkę Tirkkonena pokonała Włochów 4:2, przegrała po dogrywce ze Słowenią 2:3 i wygrała z Wielką Brytanią 1:0, zajmując w efekcie pierwsze miejsce w zawodach.

Fiński szkoleniowiec w październiku zastąpił Roberta Kalabera. Słowak pracował z reprezentacją pięć lat, jego kontrakt wygasł z końcem czerwca.

Europejski Puchar Narodów to nowy cykl zawodów. Kolejne odbędą się w lutym w Wielkiej Brytanii.

Listopadowym turniejem Polacy rozpoczęli przygotowania do MŚ Dywizji 1A, które – też na sosnowieckim lodowisku - rozegrane zostaną w dniach 2-8 maja 2026. Biało-czerwoni rywalizować w nich będą o awans do elity z Francją i Kazachstanem, które spadły z najwyższej grupy, Ukrainą, Japonią oraz Litwą, która awansowała z niższej dywizji.

Polska - Francja 4:3 po karnych

Bramki: 1:0 Jakub Wanacki (6), 2:0 Karol Biłas (12), 1:2 Kaylian Leborgne (17), 2:2 Emil Tavernier (43), 3:2 Jakub Ślusarczyk (50), 3:3 Adel Koudri (55), decydujący rzut karny: Jakub Ślusarczyk.

Kary: Polska – 2 minuty; Francja – 6 minut.

Polska: Maciej Miarka – Kamil Górny, Michał Naróg, Mateusz Michalski, Damian Tyczyński, Patryk Krężołek – Karol Biłas, Bartosz Florczak, Patryk Wronka, Dominik Paś, Alan Łyszczarczyk – Jakub Wanacki, Oskar Jaśkiewicz, Jakub Lewandowski, Szymon Kiełbicki, Sebastian Brynkus – Olaf Bizacki, Mateusz Zieliński, Łukasz Krzemień, Dominik Jarosz, Jakub Ślusarczyk.