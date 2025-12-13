41-latka znów szokuje świat. Drugie miejsce w Pucharze Świata

22-letnia Niemka po raz trzeci w karierze wygrała pucharowe zawody. O 0,24 s pokonała Vonn i o 0,29 Włoszkę Sofię Goggię.

Aicher miała zaledwie rok, gdy Vonn wygrywała swoje pierwsze zawody PŚ - 3 grudnia 2004 roku zjazd w kanadyjskim Lake Louise. W sobotę Amerykanka po raz 140. stanęła na podium PŚ. Na poprawienie tego bilansu będzie miała okazję w niedzielę w supergigancie. Jak wcześniej zapowiadała, właśnie z tą konkurencją wiąże największe nadzieje medalowe na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

Z przedostatnim numerem startowym na trasę wyruszy 18-letnia Nikola Komorowska, która w piątek w debiucie w PŚ zajęła 56. miejsce.