Niemka Emma Aicher wygrała sobotni zjazd alpejskiego Pucharu Świata w St. Moritz. Drugie miejsce zajęła 41-letnia Amerykanka Lindsey Vonn, która dzień wcześniej była najszybsza, odnosząc 83. zwycięstwo w cyklu.

Portret uśmiechniętej kobiety w czapce z dwoma pomponami i logo Red Bull.
fot. AFP
41-latka znów szokuje świat. Drugie miejsce w Pucharze Świata

22-letnia Niemka po raz trzeci w karierze wygrała pucharowe zawody. O 0,24 s pokonała Vonn i o 0,29 Włoszkę Sofię Goggię.

 

Aicher miała zaledwie rok, gdy Vonn wygrywała swoje pierwsze zawody PŚ - 3 grudnia 2004 roku zjazd w kanadyjskim Lake Louise. W sobotę Amerykanka po raz 140. stanęła na podium PŚ. Na poprawienie tego bilansu będzie miała okazję w niedzielę w supergigancie. Jak wcześniej zapowiadała, właśnie z tą konkurencją wiąże największe nadzieje medalowe na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

 

Z przedostatnim numerem startowym na trasę wyruszy 18-letnia Nikola Komorowska, która w piątek w debiucie w PŚ zajęła 56. miejsce.

