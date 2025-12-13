Sześciu Polaków wystartuje w Klingenthal. Żyła najlepszy w kwalifikacjach

Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Maciej Kot wystąpią w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal.

Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie na nartach, podczas lotu, z ręką uniesioną w górę.
fot. PAP
Piątkowe kwalifikacje wygrał Niemiec Philipp Raimund. Drugi był Słoweniec Domen Prevc, natomiast trzecie miejsce zajął Japończyk Ryoyu Kobayashi. Austriak Stefan Kraft, który niedawno został ojcem i ominął konkursy w Ruce i Wiśle, uplasował się na piątej pozycji.

 

Żyła zajął 21. miejsce, Kamil Stoch był 24., Maciej Kot - 28., Kacper Tomasiak - 29., Dawid Kubacki - 32., a Paweł Wąsek - 48.

 

Stoch 80 razy w karierze stał na podium zawodów Pucharu Świata. Ostatni raz dokonał tego 11 grudnia 2021 roku, gdy zajął trzecie miejsce właśnie w Klingenthal. Tamten konkurs wygrał Kraft. W 2011 roku Stoch odniósł tu swoje drugie zwycięstwo w karierze, a na początku sezonu 2013/14 sensacyjnie triumfował Krzysztof Biegun. Dwa razy na podium stawał Adam Małysz, który zajął drugie i trzecie miejsce. Ponadto w Klingenthal biało-czerwoni dwukrotnie wygrali konkursy drużynowe.

 

Oficjalny rekord Schwarzbergschanze (HS 140) wynosi 146,5 m. Tak daleko poszybowali Niemcy Michael Uhrmann i Andreas Wellinger oraz Szwajcar Gregor Deschwanden.

 

 

PAP
