Czwarta wygrana z rzędu! Znowu był najlepszy w prestiżowej imprezie

Drugie miejsce ze stratą 24,4 s zajął Jarosław Kołtun (Skoda Fabia RS Rally2). Na trzeciej pozycji uplasował się Adam Sroka (Toyota Yaris GR Rally2) ze stratą 24,7 s. Sroka stracił pechowo drugie miejsce na ostatnim odcinku specjalnym Autodrom Bemowo II o długości 3,2 km.

ZOBACZ TAKŻE: Lando Norris mistrzem świata F1! Wielkie emocje w ostatnim wyścigu

Podobnie jak rok temu Marczyk wygrał pięć z ośmiu odcinków specjalnych, prowadził od pierwszego. W sezonie 2025 Marczyk odniósł największy sukces w karierze, wywalczył tytuł rajdowego mistrza Europy.

Trasa rajdu miała ponad 40 km, ścigano się m.in. na torze w Modlinie, na terenie tarchomińskiej Polfy i na Bemowie.

BS, PAP