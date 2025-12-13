LaLiga: FC Barcelona - CA Osasuna. Relacja live i wynik na żywo

FC Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przystępuje do kolejnego spotkania w ramach ligi hiszpańskiej. W meczu domowym 16. kolejki przeciwnikiem "Dumy Katalonii" jest Real Betis.

Na ten moment Barcelona jest liderem tabeli LaLigi. Ma w dorobku 40 punktów. Osasuna natomiast znajduje się na przeciwnym biegunie. Podopieczni Alessio Lisciego plasują się na 15. lokacie z 15 "oczkami".

Barcelona notuje świetną serię w lidze hiszpańskiej. Od sześciu starć jest bowiem niepokonana. Poprzednio musiała uznać wyższość przeciwników 26 października. Wtedy lepszy był Real Madryt.

Jeśli chodzi o bezpośrednią rywalizację Barcelony i Osasuny, oba zespoły spotkały się dwukrotnie w zeszłym sezonie. W pierwszym meczu triumfowała ekipa "Gorritxoak" (4:2), a w drugim górą była "Duma Katalonii" (3:0).

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - CA Osasuna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.