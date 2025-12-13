Piąte miejsce po pierwszej serii, a potem taki spadek Polaka. Za nami konkurs PŚ w Klingenthal

Prevc wygrał trzeci konkurs PŚ z rzędu, po dwóch sukcesach w Wiśle. W sobotę zdeklasował rywali, oddając dwa najdłuższe skoki - 142,5 oraz 143 m. Żaden z pozostałych zawodników nie przekroczył granicy 140 m. Słoweniec z łączną notą 298,5 pkt wyprzedził aż o 25,5 pkt Krafta oraz o 26,6 Raimunda.

Tomasiak plasował się na piątej pozycji po pierwszej serii, ale w drugiej oddał słabszy skok i zanotował duży spadek.

Pozostali Polacy zajęli dalsze lokaty: 20. był Kamil Stoch, 25. Maciej Kot, a 28. Piotr Żyła. Do drugiej serii nie awansowali Dawid Kubacki (32. miejsce) oraz Paweł Wąsek (39. miejsce).

PAP