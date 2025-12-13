Polacy odpadli w ćwierćfinale Pucharu Świata

Zimowe

Snowboardziści Oskar Kwiatkowski i Aleksandra Król-Walas zajęli ósme miejsca w slalomie gigancie równoległym Pucharu Świata w Cortinie d’Ampezzo. Zwycięstwa odnieśli Włoch Aaron March i Austriaczka Sabine Payer.

Uśmiechnięta młoda kobieta o ciemnych włosach, ubrana w białą koszulę.
fot. PAP
Aleksandra Król-Walas przegrała w ćwierćfinale rywalizacji

W ćwierćfinale Kwiatkowski, mistrz świata z 2023 roku, przegrał z Włochem Edwinem Corattim o zaledwie 0,06 s. Król-Walas, dwukrotna brązowa medalistka MŚ, w tej samej rundzie uległa Payer o prawie pół sekundy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Prevc najlepsza w Wiśle

 

W kwalifikacjach odpadli: Maria Bukowska-Chyc (30. miejsce), Weronika Dawidek (43.), Olimpia Kwiatkowska (nie ukończyła), a także Michał Nowaczyk (37.) i Andrzej Gąsienica-Daniel (56.).

 

W ubiegłym tygodniu, na inaugurację sezonu w chińskim Mylin, Kwiatkowski był pierwszego dnia ósmy, a kolejnego nie ukończył przejazdu i odpadł w kwalifikacjach. Król-Walas zaczęła od upadku, a w drugich zawodach przegrała rywalizację w 1/8 finału i została sklasyfikowana na 14. pozycji.

 

W lutym przyszłego roku Cortina d’Ampezzo będzie gospodarzem zimowych igrzysk. Olimpijskie zmagania w snowboardzie odbędą się jednak w Livigno.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEKSANDRA KRÓL-WALASINNEOSKAR KWIATKOWSKIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Damian Żurek 3. na 500 m w zawodach PŚ w Hamar
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 