Polacy odpadli w ćwierćfinale Pucharu Świata

W ćwierćfinale Kwiatkowski, mistrz świata z 2023 roku, przegrał z Włochem Edwinem Corattim o zaledwie 0,06 s. Król-Walas, dwukrotna brązowa medalistka MŚ, w tej samej rundzie uległa Payer o prawie pół sekundy.

ZOBACZ TAKŻE: Prevc najlepsza w Wiśle

W kwalifikacjach odpadli: Maria Bukowska-Chyc (30. miejsce), Weronika Dawidek (43.), Olimpia Kwiatkowska (nie ukończyła), a także Michał Nowaczyk (37.) i Andrzej Gąsienica-Daniel (56.).

W ubiegłym tygodniu, na inaugurację sezonu w chińskim Mylin, Kwiatkowski był pierwszego dnia ósmy, a kolejnego nie ukończył przejazdu i odpadł w kwalifikacjach. Król-Walas zaczęła od upadku, a w drugich zawodach przegrała rywalizację w 1/8 finału i została sklasyfikowana na 14. pozycji.

W lutym przyszłego roku Cortina d’Ampezzo będzie gospodarzem zimowych igrzysk. Olimpijskie zmagania w snowboardzie odbędą się jednak w Livigno.

BS, PAP