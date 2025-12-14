Reprezentacja zmieniła selekcjonera. On powalczy o mistrzostwa świata

Ten Cate jest byłym trenerem Ajaxu Amsterdam, pracował także jako asystent w Barcelonie i Chelsea.

W barażach ekipa Surinamu powalczy o pierwszy w historii tego kraju udział w mistrzostwach świata. 26 marca zespół zmierzy się z Boliwią w Monterrey. W przypadku wygranej, 31 marca czeka go mecz z Irakiem. Jego zwycięzca trafi do mundialowej grupy I z Francją, Norwegią i Senegalem, a swoje spotkania rozegra w Bostonie, Filadelfii i Toronto.

Surinam miał szansę na bezpośredni awans w zeszłym miesiącu, ale porażka 1:3 w ostatnim meczu grupy A strefy CONCACAF z Gwatemalą na wyjeździe sprawiła, że w tabeli wyprzedziła go Panama, spychając do baraży interkontynentalnych. Przegrana ta skutkowała rezygnacją ze stanowiska selekcjonera Stanleya Menzo, byłego bramkarza reprezentacji Holandii, a federacja szybko powołała jego następcę.

Nowy szkoleniowiec ostatnio pracował w futbolu w 2023 roku jako asystent selekcjonera reprezentacji Surinamu Arona Wintera.