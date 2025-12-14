Zmiany w nowym sezonie. Chcą walczyć o kibica

Popularyzacja dyscypliny - to cel powstania nowego cyklu World Triathlon Tour (WTT), który w sportowym kalendarzu zadebiutuje w 2027 roku.

Czterech zawodników w strojach do triathlonu biegnie przez wodę podczas zawodów.
fot. PAP

Nowa seria, która ma obejmować kilka poziomów rywalizacji, została stworzona wspólnie przez światową federację (World Triathlon) i związek zawodników Professional Triathlon Organisation (PTO).

 

WTT połączy kilka dotychczasowych cykli, m.in. World Triathlon Championship Series i Puchar Świata.

 

Jednym z założeń jest stworzenie jednego i spójnego produktu transmisyjnego, który zapewni kibicom całoroczną ofertę transmisji triathlonowych.

 

Łącząca pływanie, kolarstwo i bieg dyscyplina, która narodziła się w Stanach Zjednoczonych pół wieku temu, zyskała światową sławę dzięki kultowemu dystansowi Ironman, a w 2000 oku dołączyła do programu olimpijskiego ze standardową formułą 1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze i 10 km biegu.

 

Rozwojowi triathlonu nie służyły organizacyjne podziały, zmieniające się formaty i wewnętrzna walka o sponsorów oraz reklamodawców. To sprawiło, że zainteresowanie kibiców zaczęło spadać. 

PAP
