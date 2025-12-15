Klub potwierdza. Reprezentant Polski przejdzie operację

Industria Kielce poinformowała w poniedziałek, że wspólnie z Arkadiuszem Morytą podjęto decyzję o przeprowadzeniu operacji rekonstrukcji obrąbka stawowego w lewym barku. Ten zostanie jednak wykonany po zakończeniu rozgrywek. "Arkadiusz Moryto zmaga się z problemami w obrębie lewego barku od 2023 roku, kiedy pierwszy raz doznał urazu podczas meczu reprezentacji Polski na Węgrzech" - przekazano.

"Po leczeniu zawodnik wrócił do rywalizacji, jednak na początku tego roku doszło do podwichnięcia stawu i uszkodzenia obrąbka. W kolejnych miesiącach podwichnięcie powtórzyło się jeszcze sześć razy. Kolejne badania, w tym rezonans magnetyczny z kontrastem wykonany kilka tygodni temu, potwierdziły konieczność leczenia operacyjnego" - czytamy.

Po zabiegu Polak będzie pauzował od ok. sześciu do ośmiu miesięcy, co wynika "zarówno z charakteru kontuzji, jak i wrodzonej hipermobilności stawów u zawodnika". Zaznaczono jednak, że w przypadku pogorszenia stanu barku operacja może zostać przeprowadzona wcześniej. Do końca sezonu zawodnik będzie za to występował na parkiecie z "dolegliwościami bólowymi", które będą monitorowane przez sztab medyczny.

Dowiadujemy się, że w ostatnich miesiącach Moryto realizował indywidualny program prewencji pod nadzorem sztabu medycznego. Dzięki stałej rehabilitacji dolegliwości bólowe są mniejsze, a sesje treningowe są dostosowane do jego możliwości. "KS Iskra Kielce pozostaje w stałym kontakcie z Arkadiuszem Morytą i będzie wspierać go na każdym etapie leczenia oraz powrotu do pełni zdrowia" - podsumowano.

Najbliższy mecz Industrii odbędzie się w środę 17 grudnia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Lotto Puławy.