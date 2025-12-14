Poznaliśmy mistrzynie świata w piłce ręcznej! Co za finał
Norwegia pokonała w Rotterdamie Niemcy 23:20 (11:11) w finale mistrzostw świata piłkarek ręcznych, których współorganizatorami były Holandia i Niemcy.
To piąty tytuł w historii imprezy dla tej reprezentacji. Poprzednie trofea ta skandynawska reprezentacja fetowała w latach 1999, 2011, 2015 i 2021.
Wcześniej w niedzielę w meczu o brązowy medal Francja wygrała z Holandią 33:31 po dogrywce (26:26, 12:11).
Polska została sklasyfikowana na 11. miejscu.
Norwegia - Niemcy 23:20 (11:11)
Norwegia: Katrine Lunde, Eli Marie Raasok - Veronica Kristiansen, Maren Aardahl 1, Stine Skogrand, Live Deila, Nora Mork 3, Malin Aune 2, Kristine Breistol, Vilde Ingstad 2, Selma Henriksen, Ingvild Bakkerund 3, Henny Reistad 5, Emilie Hovden, Thale Deila 5, Anniken Wollik 2.
Niemcy: Katharina Filter, Sarah Wachter - Alina Grijseels 4, Nina Engel 1, Lisa Antl 1, Xenia Smits 1, Marie Steffen, Nieke Kuehne 1, Emily Vogel 4, Annika Lott 2, Julia Maidhof, Antje Doell 1, Jenny Behrend 1, Alexia Hauf, Aimee von Pereira, Viola Leuchter 4.
Karne minuty: Norwegia – 8, Niemcy – 4.
Sędziowali Javier Alvarez i Yon Bustamante (Hiszpania).
Końcowa klasyfikacja MŚ piłkarek ręcznych 2025:
1. Norwegia
2. Niemcy
3. Francja
4. Holandia
5. Dania
6. Brazylia
7. Węgry
8. Czarnogóra
9. Rumunia
10. Angola
11. Polska
12. Serbia
13. Japonia
14. Hiszpania
15. Szwecja
16. Austria
17. Wyspy Owcze
18. Czechy
19. Szwajcaria
20. Tunezja
21. Islandia
22. Argentyna
23. Korea Płd.
24. Senegal
25. Chorwacja (Puchar Prezydenta IHF)
26. Chiny
27. Paragwaj
28. Egipt
29. Urugwaj
30. Kuba
31. Kazachstam
32. Iran