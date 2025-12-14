Poznaliśmy mistrzynie świata w piłce ręcznej! Co za finał

To piąty tytuł w historii imprezy dla tej reprezentacji. Poprzednie trofea ta skandynawska reprezentacja fetowała w latach 1999, 2011, 2015 i 2021.

ZOBACZ TAKŻE: Bolesna porażka reprezentacji Polski na MŚ

Wcześniej w niedzielę w meczu o brązowy medal Francja wygrała z Holandią 33:31 po dogrywce (26:26, 12:11).

Polska została sklasyfikowana na 11. miejscu.

Norwegia - Niemcy 23:20 (11:11)

Norwegia: Katrine Lunde, Eli Marie Raasok - Veronica Kristiansen, Maren Aardahl 1, Stine Skogrand, Live Deila, Nora Mork 3, Malin Aune 2, Kristine Breistol, Vilde Ingstad 2, Selma Henriksen, Ingvild Bakkerund 3, Henny Reistad 5, Emilie Hovden, Thale Deila 5, Anniken Wollik 2.

Niemcy: Katharina Filter, Sarah Wachter - Alina Grijseels 4, Nina Engel 1, Lisa Antl 1, Xenia Smits 1, Marie Steffen, Nieke Kuehne 1, Emily Vogel 4, Annika Lott 2, Julia Maidhof, Antje Doell 1, Jenny Behrend 1, Alexia Hauf, Aimee von Pereira, Viola Leuchter 4.

Karne minuty: Norwegia – 8, Niemcy – 4.

Sędziowali Javier Alvarez i Yon Bustamante (Hiszpania).

Końcowa klasyfikacja MŚ piłkarek ręcznych 2025:

1. Norwegia

2. Niemcy

3. Francja

4. Holandia

5. Dania

6. Brazylia

7. Węgry

8. Czarnogóra

9. Rumunia

10. Angola

11. Polska

12. Serbia

13. Japonia

14. Hiszpania

15. Szwecja

16. Austria

17. Wyspy Owcze

18. Czechy

19. Szwajcaria

20. Tunezja

21. Islandia

22. Argentyna

23. Korea Płd.

24. Senegal

25. Chorwacja (Puchar Prezydenta IHF)

26. Chiny

27. Paragwaj

28. Egipt

29. Urugwaj

30. Kuba

31. Kazachstam

32. Iran

BS, PAP