Drużyna Polki najlepsza w fazie ligowej LM

W pierwszej połowie gola dla Barcelony strzeliła Vicky Lopez, której asystowała Claudia Pina. Po przerwie Lopez podała do Caroline Graham Hansen, a Norweżka podwyższyła na 2:0. Pajor została zmieniona w 63. minucie przez Szwajcarkę Sydney Schertenleib.

Barcelona w sześciu meczach zanotowała pięć zwycięstw i remis. Drugie miejsce w fazie zasadniczej zajęły piłkarki Olympique Lyon, które również zdobyły 16 pkt, a w środę pokonały Atletico Madryt 4:0.

Zawodniczki Chelsea przegrywały z Wolfsburgiem po golu Alexandry Popp. „The Blues” odniosły jednak zwycięstwo, gdyż później bramki zdobyły Lucy Bronze i Australijka Samantha Kerr. Na czwartą pozycję przesunął się Bayern, który wygrał z Valerengą 3:0 dzięki trafieniom Japonki Momoko Tanikawy oraz Dunek Stine Ballisager i Pernille Harder.

Wcześniej w Lidze Mistrzyń uczestniczyło 16 klubów podzielonych na cztery grupy. W tym sezonie UEFA wprowadziła nowy format rozgrywek. 18 drużyn w fazie zasadniczej rozegrało po sześć spotkań.

Cztery najlepsze kluby awansowały do 1/4 finału, a zespoły z miejsc 5-12 zagrają w barażach, które zostaną rozegrane w dniach 11-19 lutego.