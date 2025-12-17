Drużyna Polki najlepsza w fazie ligowej LM

Piłkarki Barcelony, z Ewą Pajor w składzie, wygrały na wyjeździe z Paris FC 2:0 w Lidze Mistrzyń i z pierwszego miejsca w fazie zasadniczej awansowały do ćwierćfinału. Oprócz nich awans wywalczyły Olympique Lyon, Chelsea i Bayern Monachium. Osiem kolejnych drużyn zagra w barażach.

Dwie piłkarki w akcji na boisku, jedna w niebieskim stroju z numerem 22, druga w pomarańczowym stroju, ścigają się do piłki.
fot. PAP

W pierwszej połowie gola dla Barcelony strzeliła Vicky Lopez, której asystowała Claudia Pina. Po przerwie Lopez podała do Caroline Graham Hansen, a Norweżka podwyższyła na 2:0. Pajor została zmieniona w 63. minucie przez Szwajcarkę Sydney Schertenleib.

 

Barcelona w sześciu meczach zanotowała pięć zwycięstw i remis. Drugie miejsce w fazie zasadniczej zajęły piłkarki Olympique Lyon, które również zdobyły 16 pkt, a w środę pokonały Atletico Madryt 4:0.

 

Zawodniczki Chelsea przegrywały z Wolfsburgiem po golu Alexandry Popp. „The Blues” odniosły jednak zwycięstwo, gdyż później bramki zdobyły Lucy Bronze i Australijka Samantha Kerr. Na czwartą pozycję przesunął się Bayern, który wygrał z Valerengą 3:0 dzięki trafieniom Japonki Momoko Tanikawy oraz Dunek Stine Ballisager i Pernille Harder.

 

Wcześniej w Lidze Mistrzyń uczestniczyło 16 klubów podzielonych na cztery grupy. W tym sezonie UEFA wprowadziła nowy format rozgrywek. 18 drużyn w fazie zasadniczej rozegrało po sześć spotkań.

 

Cztery najlepsze kluby awansowały do 1/4 finału, a zespoły z miejsc 5-12 zagrają w barażach, które zostaną rozegrane w dniach 11-19 lutego.

 

Barcelona, Lyon, Chelsea i Bayern awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń
