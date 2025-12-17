Dwie dogrywki w meczu Legii! Polski klub odpadł z Ligi Mistrzów

Gospodarze świetnie weszli w to spotkanie - najpierw prowadzili 7:0 po zagraniu Race’a Thompsona, a następnie nawet 13:2 dzięki rzutom z dystansu Carla Ponsara. Ekipa z Niemiec w tym fragmencie nie była w stanie nawiązać rywalizacji. Po trafieniu Bena Shungu po 10 minutach było 21:10. W drugiej kwarcie świetnie radził sobie Shane Hunter, a rzuty wolne dokładał Jayvon Graves - po nich różnica wzrosła aż do 21 punktów! Przyjezdni grali co prawda lepiej, ale nadal nie potrafili dotrzymać kroku rywalom. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:27.

ZOBACZ TAKŻE: Porażka Spurs. Sochan po raz kolejny na ławce

Zespół z Heidelbergu po przerwie zaczął krok po kroku odrabiać straty. Dzięki kolejnym rzutom wolnym Michaela Weathersa i Paula Zipsera zbliżył się na zaledwie siedem punktów. Teraz to ekipa trenera Heiko Rannuli miała ogromne problemy ze skutecznością. Ostatecznie dzięki trójce DJ Horne’a po 30 minutach było tylko 56:54. W czwartej kwarcie mistrzowie ORLEN Basket Ligi znowu starali się uciekać - po trafieniu Ojarsa Silinsa nawet na 10 punktów. MLP Academic ciągle było jednak w grze! Na 40 sekund przed końcem po zagraniu Osuna Osunniyi goście przegrywali tylko trzema punktami! W samej końcówce ten sam zawodnik doprowadził jeszcze do remisu! W ostatniej akcji podstawowego czasu gry nie trafił Graves, a to oznaczało dogrywkę.

W dodatkowym czasie gry to przyjezdni częściej byli na prowadzeniu. Na około 40 sekund przed końcem po trójce Andrzeja Pluty mieliśmy jednak ponownie remis! Później znowu Graves mógł zostać bohaterem, ale znowu nie trafił, co oznaczało… drugą dogrywkę. W niej świetnie radził sobie Michael Weathers. To on trafiał kluczowe rzuty. Ostatecznie MLP Academic wygrał 88:83.

Legia Warszawa zakończyła grę w Koszykarskiej Lidze Mistrzów na fazie grupowej.

Legia Warszawa - MLP Academic Heidelberg 83:88 (21:10, 27:17, 8:27, 13:15, d1. 9:9, d2. 5:10)

Legia: Graves 19, Ponsar 12, Shungu 11, Thompson 10, Hunter 10, Pluta 9, Tomaszewski 5, Wilczek 4, Silins 3

MLP Academic: Michael Weathers 23, Horne 13, Osunniyi 11, Kessen 10, Marcus Weathers 10, Williamson 6, Serić 5, Zipser 4, Ersek 4, Reed 2, Wurzner 0, McClain 0

plk.pl