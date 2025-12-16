Polski klub ma nowego trenera! Odnosił sukcesy z reprezentacją Czech

- Choć bilans drużyny w ORLEN Basket Lidze jest dodatni, uznaliśmy, że gra zespołu wymaga poprawy i konieczna jest zmiana na stanowisku trenera głównego. Grzegorz Kożan jest człowiekiem ambitnym, pracowitym i odważnym. Wiem, że robił wszystko, co w jego mocy, żeby spełnić oczekiwania kibiców. Dlatego w imieniu całego klubu dziękuję mu za pięć ostatnich miesięcy i podkreślam, że nie należy oceniać jego pracy jednoznacznie krytycznie. Czas jednak na nowe otwarcie - powiedział prezes zarządu KK Włocławek Łukasz Pszczółkowski, cytowany w komunikacie klubu.

W ORLEN Basket Lidze Anwil wygrał w tym sezonie 6 z 10 spotkań i zajmuje ósme miejsce. Włocławianie odpadli po fazie grupowej z Pucharu Europy FIBA. Kożan poprowadzi Anwil jeszcze w dwóch spotkaniach wyjazdowych - w Zielonej Górze i Wrocławiu.

- Następnie do drużyny dołączy nowy szkoleniowiec, z którym kontrakt już został podpisany. To doświadczony Izraelczyk z czeskim paszportem, 62-letni Ronen Ginzburg. Fachowiec, który w świecie koszykarskim znany jest przede wszystkim z bardzo dużych osiągnięć w Czechach i z reprezentacją Czech, a także z sukcesów z ukraińskim Prometey - poinformował klub.

Prezes Anwilu Włocławek podkreślił, że dla trenera ważne były wysokie aspiracje klubu, a także stabilność, organizacja i fakt, że polski klub chciał z nim współpracować w dłuższej, co najmniej półtorarocznej perspektywie.

- Można powiedzieć, że obie strony zrobiły szeroki research na swój temat i okazało się, że łączy nas na tyle dużo, że chcemy wspólnie zmierzyć się z czekającymi nas wyzwaniami - wskazał Pszczółkowski.

Nowy szkoleniowiec dołączy do klubu z Włocławka po meczu we Wrocławiu z uwagi na wcześniejsze zobowiązania. Anwil podpisał z nim umowę do końca sezonu 2026/27.

- Asystentami pozostaną Marcin Woźniak i Akselis Vairogs. Istnieje możliwość pozostania w sztabie Grzegorza Kożana - podkreślił klub we wtorkowym komunikacie.

Nowy szkoleniowiec Anwilu, prowadząc CEZ Nymburg w Czechach, zdobył dziewięciokrotnie mistrzostwo tego kraju – pięć jako trener główny, a cztery jako asystent. Był także szkoleniowcem czeskiej reprezentacji w latach 2013-2023. Prowadzony przez niego zespół zajął m.in. szóste miejsce na mistrzostwach świata 2019. Podczas Eurobasketu 2009 w Polsce był asystentem trenera biało-czerwonych, swojego rodaka Muli Katzurina.

Pierwszym spotkaniem Anwilu Włocławek, który z ławki poprowadzi trener Ginzburg, będzie starcie z Dzikami Warszawa.

To druga zmiana szkoleniowca w tym sezonie Orlen Basket Ligi. W listopadzie Słowak Maros Kovacik zastąpił Łotysza Edmundsa Valejko w zespole beniaminka, Miasta Szkła Krosno.

PAP