Co za mecz reprezentanta Polski! Był najlepszym zawodnikiem w swoim zespole

Sokołowski, dla którego był to czwarty mecz w barwach Pinaru, przebywał na parkiecie 33 minuty. Skrzydłowy, który cztery dni temu obchodził 33. urodziny, trafił wszystkie cztery próby rzutów za trzy punkty, jeden z trzech rzutów za dwa i miał stuprocentową skuteczność rzutów wolnych (4/4).

Dodał do tego pięć zbiórek, dwie asysty, przechwyt i dwie straty, a wszystkie elementy statystyk złożyły się na najwyższy w zespole wskaźnik efektywności - 24. Tyle samo punktów co Polak miał amerykański rozgrywający Stefan Moody.

ZOBACZ TAKŻE: Świetna końcówka Arki! Gdynianie z kolejnym ligowym zwycięstwem

Sokołowski miniony sezon spędził w lidze włoskiej w klubie Banco di Sassari Sardegna, ale rozegrał tylko kilka meczów ze względu na kontuzję stopy, której nabawił się w listopadzie 2024 w meczu reprezentacji. Podczas wrześniowego Eurobasketu był bez kontraktu, w którym był jednym z liderów Biało-Czerwonych, a umowę z tureckim pracodawcą podpisał dopiero w listopadzie. To jego drugi występ w Turcji, po tym jak pół sezonu 2022/23 spędził w Besiktasie Stambuł, gdy szkoleniowcem tego zespołu został trener kadry Igor Milicic.

Klub z prowincji Izmir przerwał passę ośmiu porażek, ale ma nadal nie najlepszy bilans 2-9 i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Superligi.

PAP