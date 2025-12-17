Finał FIFA Intercontinental Cup: PSG - Flamengo. Relacja live i wynik na żywo

Już w czwartek 17 grudnia zostanie rozegrany finał FIFA Intercontinental Cup, w którym zmierzą się zwycięzca europejskiej Ligi Mistrzów PSG oraz mistrz Brazylii Flamengo.

ZOBACZ TAKŻE: Benzema wznowi karierę? Jest stanowisko piłkarza

Drużyna Luisa Enrique miała zagwarantowany występ w finale rozgrywek, z kolei brazylijski zespół prowadzony przez byłego piłkarza Chelsea i Atletico Madryt Filipe Luisa po drodze wyeliminował meksykański Cruz Azul z Mateuszem Boguszem w składzie oraz egipski Pyramids FC.

Dla obu zespołów będzie to pierwsze oficjalne spotkanie w historii ich występów.

Relacja live i wynik na żywo z meczu PSG - Flamengo na Polsatsport.pl. Początek w środę o 18:00.

JZ, Polsat Sport