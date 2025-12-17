W dniach 16-21 grudnia w brazylijskim mieście Belem zostaną rozegrane Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025. Ośmiu uczestników podzielono na dwie grupy po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny w tabelach grupowych uzyskają awans do półfinałów.





Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy zostały rozegrane po raz pierwszy w 1989 roku. Po kilkunastu latach przerwy imprezę wznowiono w 2009 i od tego momentu są one rozgrywane co roku. Obecna edycja jest dwudziestą w historii.

Najwięcej triumfów na koncie mają włoski Trentino Volley oraz brazylijska Sada Cruzeiro, które wygrywały tę imprezę po pięć razy. Tytułu najlepszej klubowej drużyny świata broni Sada Cruzeiro, która w finale KMŚ 2024 pokonała Itas Trentino 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Sicoma Monini Perugia - Osaka Bluteon na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Polsat Sport