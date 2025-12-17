W Heidelbergu mistrz Polski triumfował 74:67. Mistrzowie Polski mają w grupie A bilans 2-3, podobnie jak Promitheas Patras, z którym ich bilans punktów jest korzystny oraz Heidelberg.

Zwycięstwo nad koszykarzami z Heidelbergu da "Legionistom" awans do fazy play in z drugiego miejsca w grupie. Wiadomo, że bezpośredni awans do II etapu wywalczyli z tej grupy Litwini z Rytas Wilno (4-1).

Zespół trenera Heiko Rannuli ma ostatnio problemy kadrowe - w przegranym w końcówce spotkaniu ligowym w Wałbrzychu z Górnikiem (79:81) nie wystąpiło czterech podstawowych graczy: kapitan Michał Kolenda (uraz więzadeł stawu skokowego wyklucza go z gry na około 6-8 tygodni), Estończyk Matthias Tass (operacja stopy, około trzech miesięcy przerwy), Łotysz Ojars Silins (kłopoty z kolanem po meczach kadry), a także reprezentant kraju Andrzeja Pluta. Nie wiadomo czy dwaj ostatni będą w stanie pomóc zespołowi w kluczowym meczu LM FIBA.

