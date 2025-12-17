Liga Mistrzyń: Paris FC - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

Paris FC - FC Barcelona to spotkanie szóstej kolejki fazy ligowej w ramach rozgrywek Ligi Mistrzyń. Relacja live i wynik na żywo meczu Paris FC - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek w środę o 21:00.

Przed finałową kolejką fazy ligowej piłkarki "Blaugrany" z trzynastoma punktami przewodzą stawce. Jedyna strata punktów Barcelony do tej pory to wyjazdowy remis z londyńską Chelsea, gdzie gola dającego punkt strzeliła Ewa Pajor.

 

Polka w tej edycji Ligi Mistrzyń ma już na koncie cztery trafienia i z pewnością jest faworytką do zostania królową strzelczyń. W minionej edycji tych europejskich rozgrywek "Duma Katalonii" w finale sensacyjnie przegrała 0:1 z Arsenalem.

Po roku nieobecności do tych elitarnych rozgrywek powróciła żeńska drużyna Paris FC. Francuzki przed ostatnim starciem w fazie ligowej mają na swoim koncie osiem „oczek” i bez względu na wynik potyczki z Barceloną, najprawdopodobniej zagrają w 1/8 finału.

