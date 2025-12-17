Przegrali siedem spotkań z rzędu! Czy przełamią złą passę? Mecz PlusLigi na żywo

Czas na kolejne emocje związane z siatkarską PlusLigą! Już w środę na boisko w Częstochowie wyjdą zawodnicy miejscowej Steam Hemarpol Politechniki oraz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Częstochowianie mają przed sobą trudne zadanie, bowiem ZAKSA wciąż liczy się w grze o play-offy. Drużyna Andrei Gianiego przegrała niedawno z PGE Projektem Warszawa, ale z pewnością będzie chciała odbić sobie tamte punkty w starciu z zespołem, który łagodnie mówiąc rozczarowuje w tym sezonie.

Mowa o Steam Hemarpol Politechnice, która nie wygrała jeszcze ligowego spotkania pod wodzą nowego trenera Ljubo Travicy. Serb objął drużynę stosunkowo niedawno, ale wciąż czeka na premierowe zwycięstwo. Czy nadejdzie ono w meczu z ZAKSĄ? Przekonamy się w środę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport