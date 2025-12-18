Zespół z Białegostoku to jedna z trzech polskich drużyn, które wciąż mają szansę na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Plan minimum dla "Dumy Podlasia" to utrzymanie miejsca w czołowej "24". Aby jednak myśleć o bezpośrednim awansie do 1/8 finału, Jagiellonia musi wysoko pokonać rywali z Alkmaar i liczyć na korzystne wyniki w innych spotkaniach.

Podopieczni Adriana Siemieńca mają jednak za sobą trudne tygodnie. Zespół nie wygrał żadnego z ostatnich pięciu meczów, a w minionej kolejce poniósł pierwszą porażkę w tej edycji Ligi Konferencji (1:2 z Rayo Vallecano). Mimo tej zadyszki, "Jaga" kończy rok w niezłych nastrojach - przerwę zimową w PKO BP Ekstraklasie spędzi na trzecim miejscu, ze stratą zaledwie punkt do lidera.

Czwartkowy rywal Jagiellonii, AZ Alkmaar, to aktualnie szósta drużyna holenderskiej Eredivisie. "De Kaasboeren" są w solidnej formie - nie przegrali trzech ostatnich spotkań i zajmują 13. miejsce w tabeli fazy ligowej Ligi Konferencji.

Czwartkowe starcie będzie pierwszym w historii spotkaniem obu drużyn.

