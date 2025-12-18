Raków to jedyny polski klub, który jest już pewny gry na wiosnę w Lidze Konferencji. Zespół Marka Papszuna zajmuje wysokie, trzecie miejsce w tabeli fazy ligowej rozgrywek z dorobkiem 11 punktów. "Medaliki" stoją przed wielką szansą na bezpośredni awans do 1/8 finału - aby znaleźć się w uprzywilejowanej "ósemce", muszą jednak wygrać czwartkowe spotkanie.

Częstochowianie spędzą przerwę zimową na czwartej pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Ich forma w ostatnich tygodniach była bardzo dobra - wygrali pięć z sześciu meczów. Tę świetną passę przerwało dopiero Zagłębie Lubin, które w zaległym spotkaniu czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy pokonało Raków 1:0.

Rywale są jednak na fali wznoszącej i nie przegrali od pięciu spotkań we wszystkich rozgrywkach. W tabeli Ligi Konferencji Omonia plasuje się na 15. miejscu. Co ciekawe, Cypryjczycy wygrali dwa ostatnie mecze w LK i są to, jak dotąd, ich jedyne zwycięstwa w tej edycji rozgrywek.

Będzie to druga konfrontacja w historii obu klubów. Pierwszy raz zespoły te spotkały się w lipcu ubiegłego roku - w meczu towarzyskim górą był Raków, który wygrał 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Omonia Nikozja - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.