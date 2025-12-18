Podopieczni Nielsa Frederiksena to jedna z trzech polskich drużyn, które wciąż mają szansę na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Plan minimum dla "Kolejorza" to utrzymanie miejsca w czołowej "24". Aby jednak myśleć o bezpośrednim awansie do 1/8 finału, poznaniacy muszą wysoko pokonać rywali z Ołomuńca i liczyć na korzystne wyniki w innych spotkaniach.

Zespół z Wielkopolski jest w dobrej dyspozycji - nie przegrał żadnego z sześciu ostatnich meczów. Przerwę zimową w PKO BP Ekstraklasie spędzi na ósmym miejscu, a wciąż liczy się on także w walce o Puchar Polski. Lech awansował tam już do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z wiceliderem ligi, Górnikiem Zabrze. Optymizmem napawa też ostatni występ w LK, w którym mistrzowie Polski zremisowali 1:1 z niemieckim FSV Mainz.

W zupełnie innych nastrojach są ich rywale. Sigma notuje fatalną serię czterech porażek z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Co ciekawe, zespół ten podzielił los Lecha w starciu z Lincoln Red Imps. Tydzień temu przegrali z ekipą z Gibraltaru 1:2 - dokładnie takim samym wynikiem zakończył się mecz poznaniaków z tym przeciwnikiem w drugiej kolejce.

Czwartkowe starcie będzie pierwszym w historii spotkaniem obu drużyn.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sigma Ołomuniec - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.