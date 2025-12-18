PlusLiga. PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream

PGE Projekt Warszawa udanie rozpoczął obecny sezon. Wygrał dziewięć z jedenastu dotychczas rozegranych spotkań i ma na koncie 25 punktów. Ostatnio pokonał na Torwarze ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:1.

PGE GiEK SKRA Bełchatów to rewelacja początku rozgrywek PlusLigi. Również ma na koncie dziewięć wygranych meczów, ale zanotowała trzy porażki. Ugrała do tej pory dwa punkty więcej od ekipy ze stolicy. W poprzedniej kolejce wygrała we własnej hali ze Ślepskiem Malow Suwałki 3:1.

Obie drużyny rozegrały dotychczas 66 spotkań w PlusLidze. Aż 50 z nich wygrała Skra. W poprzednim sezonie lepszy był jednak Projekt, który wygrał wszystkie cztery konfrontacje - 3:2 i 3:1 w fazie zasadniczej oraz 3:0 i 3:2 w ćwierćfinale play-off.

Kiedy mecz Projekt - Skra?

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów w piątek 19 grudnia o godzinie 20.00 na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 19.45.