Artur Szpilka - Michal Martinek. Wynik walki. Kto wygrał na KSW 113?

Sporty walki

Artur Szpilka - Michal Martinek to dziewiąta walka gali KSW 113. Kto wygrał walkę Szpilka - Martinek? Jaki wynik walki?

Łysy mężczyzna w garniturze w kratę i białej koszuli uśmiecha się do aparatu, zaciskając prawą pięść.
fot: PAP
Kibice zgromadzeni w Łodzi zobaczą aż 11 pojedynków na gali KSW 113. W walce wieczoru Adrian Bartosiński stanie do obrony pasa kategorii półśredniej, a jego rywalem będzie Muslim Tulshaev.

 

To jednak niejedyna mistrzowska potyczka tego wydarzenia. W co-main evencie o mistrzostwo w wadze średniej powalczą Paweł Pawlak i Laid Zerhouni. Spore emocje budzi także powrót do klatki Artura Szpilki, który skrzyżuje rękawice z czeskim zawodnikiem, Michalem Martinkiem.

 

Organizatorzy przygotowali również niespodzianki. W ostatniej chwili do rozpiski dołączono charytatywne starcie "Halftime show fight", w którym weteran Marcin "Różal" Różalski zmierzy się ze Stjepanem Bekavacem. Z kolei w ramach "superfightu" dojdzie do intrygującej konfrontacji popularnego twórcy internetowego Adama "AJ" Josefa z trzykrotnym medalistą mistrzostw świata w skoku o tyczce, Piotrem Liskiem.

Szpilka - Martinek. Wynik walki. Kto wygrał na KSW 113?

O tym, kto wygrał walkę Szpilka - Martinek dowiemy się w sobotę wieczorem. Będzie to dziewiąta walka na karcie wydarzenia KSW 113.

