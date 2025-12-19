Dziki wygrywają w Słupsku

Landrius Horton na początku był świetny, dzięki czemu przyjezdni byli na prowadzeniu. Później sytuację zmieniali jednak Jorden Duffy i Donovan Ivory. Spotkanie zdecydowanie się wyrównało i teraz żadna z ekip nie mogła zbudować przewagi. Dopiero po trójce Erala Penna słupszczanie uciekali na sześć punktów. Straty zmniejszył Rivaldo Soares - po 10 minutach było 25:22. Druga kwarta była bardzo podobna do poprzedniej, czyli… niezwykle zacięta. Zespół z Warszawy potrafił wychodzić na prowadzenie po zagraniach Ody’ego Oguamy czy Hortona. Zmieniał to jednak po chwili chociażby Duffy. Po rzutach wolnych Aigarsa Skelego Energa Czarni prowadzili pięcioma punktami. Ostatecznie jednak pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 52:50.

Po przerwie po kolejnych mocnych wsadach Ody’ego Oguamy drużyna trenera Marco Legovicha potrafiła mieć pięć punktów przewagi. Później trójkę dokładał też Landrius Horton, a po rzutach wolnych Tahlika Chaveza różnica wzrosła do 11 punktów. Straty lekko zmniejszali jeszcze Eral Penn wraz z Chico Carterem. Po 30 minutach było 71:78. W czwartej kwarcie zespół trenera Robertsa Stelmahersa nie zamierzał się poddawać. Po trafieniach z dystansu Jordena Duffy’ego i Cartera zbliżył się na zaledwie punkt. Po chwili podobny rzut Michała Nowakowskiego dawał już remis! Kto odpowiadał na to kluczowymi trójkami? Oczywiście Horton! Rzuty wolne dołożyli Grzegorz Kamiński i Ben Vander Plas. Ostatecznie Dziki zwyciężyły 102:96.

Najlepszym zawodnikiem gości był Landrius Horton z 26 punktami i 3 asystami. Jorden Duffy zdobył dla gospodarzy 18 punktów i 6 asyst.

Energa Czarni Słupsk - Dziki Warszawa 96:102 (25:22, 27:28, 19:28, 25:24).

Energa Czarni Słupsk: Jorden Duffy 18, Chico Carter 17, Eral Penn 14, Donovan Ivory 14, Michał Nowakowski 12, Dominik Wilczek 7, Aigars Skele 6, Szymon Tomczak 4, Tim Lambrecht 4, Jan Pluta 0.

Dziki Warszawa: Landrius Horton 26, Rivaldo Soares 16, Bennett Vander Plas 14, Grzegorz Kamiński 10, Ody Oguama 9, Tahlik Chavez 9, Dontay Caruthers 9, Łukasz Frąckiewicz 7, Grzegorz Grochowski 2, Michał Aleksandrowicz 0.

