Pięciu polskich skoczków z awansem w Engelbergu. 18-latek najlepszy

Zimowe

Skoczkowie narciarscy Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Maciej Kot awansowali do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Z szóstki biało-czerwonych nie powiodło się tylko Pawłowi Wąskowi, który zajął 51. miejsce. Kwalifikacje wygrał Niemiec Felix Hoffmann.

Portret skoczka narciarskiego w białym kasku i goglach narciarskich.
fot. PAP
Kacper Tomasiak

Najlepiej z Polaków spisał się Tomasiak, który uzyskał 130,5 m i zajął 10. miejsce. Hoffmann skoczył 132 m, tyle samo co drugi Austriak Jan Hoerl. Trzecie miejsce zajął inny zawodnik z Austrii Stefan Kraft - 131,5 m.

 

Żyła (123,5 m) był 27., Kubacki (122,5 m) - 37., Stoch (119,5 m) - 38., a Kot (116,5 m) - 42. Wąsek (112,5 m) może mówić o pechu, bo był pierwszym „pod kreską”, a do awansu zabrakło mu jednego punktu.

 

Prowadzący w klasyfikacji generalnej Słoweniec Domen Prevc uzyskał 123 m i zajął 22. lokatę.

 

Sobotni konkurs zaplanowano na godzinę 16.

BS, PAP
DAWID KUBACKIKACPER TOMASIAKKAMIL STOCHPIOTR ŻYŁASKOKIZIMOWE
