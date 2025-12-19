Pięciu polskich skoczków z awansem w Engelbergu. 18-latek najlepszy

Najlepiej z Polaków spisał się Tomasiak, który uzyskał 130,5 m i zajął 10. miejsce. Hoffmann skoczył 132 m, tyle samo co drugi Austriak Jan Hoerl. Trzecie miejsce zajął inny zawodnik z Austrii Stefan Kraft - 131,5 m.

ZOBACZ TAKŻE: Szokujący pomysł eksperta. Wujek Adama Małysza lekiem na całe zło

Żyła (123,5 m) był 27., Kubacki (122,5 m) - 37., Stoch (119,5 m) - 38., a Kot (116,5 m) - 42. Wąsek (112,5 m) może mówić o pechu, bo był pierwszym „pod kreską”, a do awansu zabrakło mu jednego punktu.

Prowadzący w klasyfikacji generalnej Słoweniec Domen Prevc uzyskał 123 m i zajął 22. lokatę.

Sobotni konkurs zaplanowano na godzinę 16.

BS, PAP