Polska tenisistka zakończyła udział w prestiżowym turnieju

Magda Linette jako jedyna Polka przystąpiła w tym roku do pokazowego turnieju World Tennis League w indyjskim Bengaluru. Poznanianka trafiła do zespołu Falcons, w którym rywalizowali również Rosjanin Daniił Miedwiediew oraz reprezentanci gospodarzy: Rohan Bopanna i Sahaja Yamalapalli.

Linette udanie zainaugurowała zmagania, bo od wiktorii 6:4 nad Hiszpanką Paulą Badosą. Jej ekipa uległa jednak Eagles 16:18.

Drugiego dnia Polka mierzyła się z Eliną Switoliną. Tym razem było bez happy endu - Ukraina zwyciężyła 6:2. Falcons mimo to okazali się lepsi od Hawks wynikiem 20:16.

Na zakończenie fazy głównej Linette znów musiała uznać wyższość przeciwniczki - ponownie Ukrainki. Polka poniosła porażkę 4:6 z Martą Kostiuk, a Kites ograli 24:19 Falcons, którzy tym samym nie awansowali do finału imprezy.

Magda Linette - Paula Badosa 6:4

Magda Linette - Elina Switolina 2:6

Magda Linette - Marta Kostiuk 4:6