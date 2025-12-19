W czwartek rozpoczęła się 11. kolejka Tauron Ligi. W meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - PGE Budowlani Łódź lepsze były gościnie, które wygrały 3:0.

W piątek czeka nas kolejne starcie w ramach tej serii gier. MOYA Radomka Radom zmierzy się z UNI Opole.

Trwa czarna passa siatkarek z Radomia. W poprzedniej serii gier poniosły już piątą ligową porażkę z rzędu. Tym razem nie sprostały Chemikowi Police. Z kolei UNI Opole kroczy w lidze od zwycięstwa do zwycięstwa i zajmuje w tabeli trzecie miejsce.

Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - UNI Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.