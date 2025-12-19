Zawodnik wykluczony z mistrzostw świata! Natychmiastowa decyzja, znamy powód

W pierwszej rundzie Taylor pewnie pokonał Oskara Lukasiaka ze Szwecji. Był to dla niego debiut w mistrzostwach świata - w poprzednich nie zagrał ze względu na... "wykrycie niedozwolonych substancji w organizmie".

Jak się okazało, kolejnego meczu podczas tegorocznych mistrzostw 27-letni Anglik już nie zagra. Test na obecność zakazanych substancji w organizmie dał w jego przypadku pozytywny wynik i został natychmiast wykluczony z dalszych zmagań.

Tym samym jego niedoszły rywal Jonny Clayton wywalczył awans do trzeciej rundy bez konieczności rozgrywania spotkania.

W czwartek 18 grudnia swój mecz wygrał reprezentant Polski Krzysztof Ratajski, pokonując 3:0 Filipińczyka Alexisa Toylo.

Mistrzowskiego tytułu w federacji PDC broni 18-letni Luke Littler. Rok temu utalentowany Anglik w finale pokonał trzykrotnego mistrza świata Michaela van Gerwena z Holandii.

BS, Polsat Sport