Ogromna tragedia. Nie żyje medalista igrzysk w Tokio

Hum był rekordzistą kraju w skoku w dal w klasie T20 (7.39). Wziął udział w trzech turniejach olimpijskich, a w 2021 roku w Tokio wywalczył brązowy medal. Uczestniczył także w pięciu czempionatach globu.

Śmierć zawodnika potwierdziły Federacja Paralimpijska z Australii oraz Australian Athletics. Przyczyny zgonu nie są jednak znane.

"Australian Athletics, Paralympics Australia oraz Victorian Institute of Sport są głęboko zasmucone odejściem paralimpijskiego brązowego medalisty Nicholasa Huma. Nick był cenionym i szanowanym członkiem australijskiej społeczności lekkoatletycznej, wyczynowej i paraolimpijskiej" - napisano w oficjalnym komunikacie.

32-latek osierocił troje dzieci: Williama, Holly i Paige.

KP, Polsat Sport