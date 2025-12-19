Ogromna tragedia. Nie żyje medalista igrzysk w Tokio
Dramatyczne informacje napłynęły zza oceanu. Zmarł Nicholas Hum. Australijski sportowiec był medalistą igrzysk paralimpijskich z 2021 roku.
- Hum zdobył brązowy medal na igrzyskach paralimpijskich w Tokio w 2021 roku
- Zawodnik wziął udział w trzech igrzyskach paralimpijskich i pięciu czempionatach globu
- Przyczyny zgonu Huma nie są jeszcze znane
- 32-latek osierocił troje dzieci: Williama, Holly i Paige
Hum był rekordzistą kraju w skoku w dal w klasie T20 (7.39). Wziął udział w trzech turniejach olimpijskich, a w 2021 roku w Tokio wywalczył brązowy medal. Uczestniczył także w pięciu czempionatach globu.
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje legenda wyścigów. Tragiczny wypadek, zginęły też jego dzieci
Śmierć zawodnika potwierdziły Federacja Paralimpijska z Australii oraz Australian Athletics. Przyczyny zgonu nie są jednak znane.
"Australian Athletics, Paralympics Australia oraz Victorian Institute of Sport są głęboko zasmucone odejściem paralimpijskiego brązowego medalisty Nicholasa Huma. Nick był cenionym i szanowanym członkiem australijskiej społeczności lekkoatletycznej, wyczynowej i paraolimpijskiej" - napisano w oficjalnym komunikacie.
32-latek osierocił troje dzieci: Williama, Holly i Paige.Przejdź na Polsatsport.pl