Ogromna tragedia. Nie żyje medalista igrzysk w Tokio

Inne

Dramatyczne informacje napłynęły zza oceanu. Zmarł Nicholas Hum. Australijski sportowiec był medalistą igrzysk paralimpijskich z 2021 roku.

Lekkoatleta podczas skoku w dal w piasek
fot. AFP
Zmarł Nicholas Hum.

  • Hum zdobył brązowy medal na igrzyskach paralimpijskich w Tokio w 2021 roku
  • Zawodnik wziął udział w trzech igrzyskach paralimpijskich i pięciu czempionatach globu
  • Przyczyny zgonu Huma nie są jeszcze znane
  • 32-latek osierocił troje dzieci: Williama, Holly i Paige

Hum był rekordzistą kraju w skoku w dal w klasie T20 (7.39). Wziął udział w trzech turniejach olimpijskich, a w 2021 roku w Tokio wywalczył brązowy medal. Uczestniczył także w pięciu czempionatach globu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje legenda wyścigów. Tragiczny wypadek, zginęły też jego dzieci

 

Śmierć zawodnika potwierdziły Federacja Paralimpijska z Australii oraz Australian Athletics. Przyczyny zgonu nie są jednak znane.

 

"Australian Athletics, Paralympics Australia oraz Victorian Institute of Sport są głęboko zasmucone odejściem paralimpijskiego brązowego medalisty Nicholasa Huma. Nick był cenionym i szanowanym członkiem australijskiej społeczności lekkoatletycznej, wyczynowej i paraolimpijskiej" - napisano w oficjalnym komunikacie.

 

32-latek osierocił troje dzieci: Williama, Holly i Paige. 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNELEKKOATLETYKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Zuzanna Cieślar: Popłakałyśmy się i same nie wiedziałyśmy, czy ze szczęścia, czy ze smutku
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 