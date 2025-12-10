Ogromna tragedia. Nie żyje 20-letni pięściarz. Obronił rodzinę przed atakiem maczetą

Do tragedii doszło w domu pięściarza w Mexico City. Hernandez stanął w obronie czterech sióstr i chciał je uchronić przed uderzeniem maczetą. Niestety, został raniony nożem. Na miejsce przyjechali ratownicy, ale na pomoc było już zbyt późno.

Według nieoficjalnych informacji, sprawca wypadku nie został schwytany. Doniesienia lokalnych mediów wskazują na fakt, że zbrodni mógł dokonać ktoś z rodziny 20-latka.

Śmierć sportowca potwierdził jego trener, Titan Rodriguez.

"Obudziłem się i usłyszałem druzgocącą i rozdzierającą serce wiadomość, że już Cię nie ma. Mój przyjacielu, mój bracie, mój partnerze do biegania. Tyle marzeń do spełnienia. Tyle rozmów i całe zaufanie, którym się obdarzyliśmy, by osiągnąć wszystko. Część mojego serca jest z tobą" - napisał mężczyzna w mediach społecznościowych.

Hernandez był pięściarzem. Przygotowywał się do swojej pierwszej zawodowej walki. W przeszłości osiągał wiele sukcesów amatorskich na mistrzostwach kraju.

KP, Polsat Sport