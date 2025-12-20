Gdzie oglądać Cafe Futbol?

Piłka nożna

Wygrane Rakowa, Lecha i Legii, remis Jagiellonii na zakończenie fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA oraz ogłoszenie Marka Papszuna nowym trenerem Legii Warszawa będą głównymi tematami najbliższego, świątecznego wydania magazynu Cafe Futbol. Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

Logo programu Cafe Futbol przedstawiające filiżankę kawy w kształcie piłki nożnej, udekorowaną bitą śmietaną i koroną.
fot. Polsat Sport
Cafe Futbol w niedzielę o 11:00 w Polsacie Sport 2

Cztery wygrane i dwa remisy zapewniły klubowi z Częstochowy drugie miejsce w tabeli końcowej oraz gwarancję bezpośredniej gry w 1/8 finału rozgrywek.

 

Zespoły z Poznania i Białegostoku ostatecznie wylądowały w 1/16 finału i grę o najlepszą "16" rozpoczną już w lutym.

 

O tym, że Legii nie zobaczymy wiosną w Lidze Konferencji, wiadomo było już wcześniej i wygrana z drużyną z Gibraltaru miała jedynie odrobinę osłodzić gorzki smak fatalnej jesieni, a ten fatalny obraz ma odmienić Marek Papszun, który w piątek został zaprezentowany jako nowy trener Legii.

 

Program poprowadzi Przemysław Iwańczyk, a jego gośćmi będą Tomasz Hajto, Roman Kołtoń, Marek Wasiluk oraz Marek Jóźwiak.

 

Transmisja Cafe Futbol w niedzielę o godzinie 11.00 w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.

