Gdzie oglądać Cafe Futbol?

Cztery wygrane i dwa remisy zapewniły klubowi z Częstochowy drugie miejsce w tabeli końcowej oraz gwarancję bezpośredniej gry w 1/8 finału rozgrywek.

Zespoły z Poznania i Białegostoku ostatecznie wylądowały w 1/16 finału i grę o najlepszą "16" rozpoczną już w lutym.

O tym, że Legii nie zobaczymy wiosną w Lidze Konferencji, wiadomo było już wcześniej i wygrana z drużyną z Gibraltaru miała jedynie odrobinę osłodzić gorzki smak fatalnej jesieni, a ten fatalny obraz ma odmienić Marek Papszun, który w piątek został zaprezentowany jako nowy trener Legii.

Program poprowadzi Przemysław Iwańczyk, a jego gośćmi będą Tomasz Hajto, Roman Kołtoń, Marek Wasiluk oraz Marek Jóźwiak.

Transmisja Cafe Futbol w niedzielę o godzinie 11.00 w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.

