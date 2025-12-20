Ekipa z Zawiercia to przedstawiciel PlusLigi podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy. Po tym, jak podopieczni Michała Winiarskiego znakomicie spisywali się w fazie grupowej, w półfinale musieli uznać wyższość japońskiej ekipy Osaka Blueton, przegrywając w trzech setach.

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy zostały rozegrane po raz pierwszy w 1989 roku. Po kilkunastu latach przerwy imprezę wznowiono w 2009 i od tego momentu są one rozgrywane co roku. Obecna edycja jest dwudziestą w historii.

Najwięcej triumfów na koncie mają włoski Trentino Volley oraz brazylijska Sada Cruzeiro, które wygrywały tę imprezę po pięć razy.

Tytułu najlepszej klubowej drużyny świata broni Sada Cruzeiro, która w finale KMŚ 2024 pokonała Itas Trentino 3:1.

Mecz o trzecie miejsce KMŚ siatkarzy. Kiedy gra Zawiercie? O której godzinie?

Kiedy Zawiercie gra mecz o trzecie miejsce w KMŚ siatkarzy? Ekipa z PlusLigi o podium tych rozgrywek powalczy w niedzielę 21 grudnia. Godzina meczu o trzecie miejsce KMŚ to 19.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport