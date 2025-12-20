Mecz o trzecie miejsce KMŚ siatkarzy. Kiedy gra Zawiercie? O której godzinie?

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie zagra o trzecie miejsce podczas Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy 2025. Kiedy mecz Zawiercia? O której godzinie mecz o trzecie miejsce KMŚ?

Mężczyzna w koszulce z napisem "KengurZawiercie" opiera głowę na dłoni, patrząc w bok z zamyśloną miną.
fot. Cyfrasport
Ekipa z Zawiercia to przedstawiciel PlusLigi podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy. Po tym, jak podopieczni Michała Winiarskiego znakomicie spisywali się w fazie grupowej, w półfinale musieli uznać wyższość japońskiej ekipy Osaka Blueton, przegrywając w trzech setach.

 

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy zostały rozegrane po raz pierwszy w 1989 roku. Po kilkunastu latach przerwy imprezę wznowiono w 2009 i od tego momentu są one rozgrywane co roku. Obecna edycja jest dwudziestą w historii.

 

Najwięcej triumfów na koncie mają włoski Trentino Volley oraz brazylijska Sada Cruzeiro, które wygrywały tę imprezę po pięć razy. 

 

Tytułu najlepszej klubowej drużyny świata broni Sada Cruzeiro, która w finale KMŚ 2024 pokonała Itas Trentino 3:1.

Kiedy Zawiercie gra mecz o trzecie miejsce w KMŚ siatkarzy? Ekipa z PlusLigi o podium tych rozgrywek powalczy w niedzielę 21 grudnia. Godzina meczu o trzecie miejsce KMŚ to 19.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEKMŚMICHAŁ WINIARSKISIATKÓWKA
