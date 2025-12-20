Tauron Liga: Sokół & Hagric Mogilno - #VolleyWrocław. Relacja live i wynik na żywo
Sokół & Hagric Mogilno kontra #VolleyWrocław to spotkanie 11. kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl.
Pomimo tego, że wrocławianki sąsiadują w tabeli TauronLigi z Sokołem, to dzieli je spora różnica punktowa. Zajmujące dziesiątą pozycję w rozgrywkach siatkarki z Mogilna mają w dorobku trzy zwycięstwa i dziesięć punktów. Plasujące się o jedno miejsce niżej zawodniczki z Dolnego Śląska wygrały tylko raz i zdobyły pięć oczek.
W ostatnim meczu zawodniczki ze stolicy Dolnego Śląska w czterech setach uległy ŁKS-owi Commercecon Łódź. Mogilnianki z kolei po tie-breaku okazały się lepsze od Metalkasu Pałac Bydgoszcz.
Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.