Sokół & Hagric Mogilno kontra #VolleyWrocław to spotkanie 11. kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl.

Pomimo tego, że wrocławianki sąsiadują w tabeli TauronLigi z Sokołem, to dzieli je spora różnica punktowa. Zajmujące dziesiątą pozycję w rozgrywkach siatkarki z Mogilna mają w dorobku trzy zwycięstwa i dziesięć punktów. Plasujące się o jedno miejsce niżej zawodniczki z Dolnego Śląska wygrały tylko raz i zdobyły pięć oczek. 
 

W ostatnim meczu zawodniczki ze stolicy Dolnego Śląska w czterech setach uległy ŁKS-owi Commercecon Łódź. Mogilnianki z kolei po tie-breaku okazały się lepsze od Metalkasu Pałac Bydgoszcz.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport
