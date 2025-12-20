Wielki powrót Thiago Silvy! 41-letnia legenda zagra w klubie z Polakami

Kilka dni temu okazało się, że Silva odchodzi z aktualnego klubu - brazylijskiego Fluminense. Zdaniem dziennikarzy, legendarny obrońca chciał wrócić do Europy, żeby jak najlepiej przygotować się do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw świata 2026. Podczas przyszłorocznego mundialu Brazylia zagra w grupie C - z Maroko, Haiti i Szkocją.

Jak się okazało, Silva faktycznie wraca do europejskich rozgrywek - Porto oficjalnie ogłosiło, że 41-latek podpisał kontrakt z portugalskim klubem.

Co ciekawe dla Silvy będzie to powrót do Porto po... 20 latach. W 2005 roku podpisał kontrakt z tym zespołem, tym samym po raz pierwszy przenosząc się do Europy. Wówczas grał jednak w rezerwach portugalskiego giganta.

W kolejnych latach Silva został legendą futbolu. Grał między innymi we włoskim Milanie, francuskim PSG czy angielskiej Chelsea, sięgając w tym czasie po wiele sukcesów. Rozegrał też 113 meczów w reprezentacji Brazylii.

Od aktualnie trwającego sezonu piłkarzami Porto są Bednarek i Kiwior. Obaj są podstawowymi zawodnikami w drużynie prowadzonej przez Włocha Francesco Fariolego.

BS, Polsat Sport