Wielki powrót Thiago Silvy! 41-letnia legenda zagra w klubie z Polakami

Piłka nożna

Thiago Silva został piłkarzem FC Porto. Tym samym o miejsce w składzie w formacji defensywnej będzie rywalizował z reprezentantami Polski - Jakubem Kiwiorem i Janem Bednarkiem.

Thiago Silva, brazylijski piłkarz, w niebieskiej koszulce z białym logo, klaszcze w dłonie.
fot. PAP
Thiago Silva wraca do FC Porto po 20 latach
  • Thiago Silva opuścił brazylijskie Fluminense
  • Silva podpisał kontrakt z portugalskim FC Porto
  • Jest to dla niego powrót do Porto po 20 latach
  • W przeszłości grał w Milanie, PSG i Chelsea
  • Rozegrał 113 meczów w reprezentacji Brazylii
  • W Porto grają już Bednarek i Kiwior

Kilka dni temu okazało się, że Silva odchodzi z aktualnego klubu - brazylijskiego Fluminense. Zdaniem dziennikarzy, legendarny obrońca chciał wrócić do Europy, żeby jak najlepiej przygotować się do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw świata 2026. Podczas przyszłorocznego mundialu Brazylia zagra w grupie C - z Maroko, Haiti i Szkocją.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Wiara i powątpiewania

 

Jak się okazało, Silva faktycznie wraca do europejskich rozgrywek - Porto oficjalnie ogłosiło, że 41-latek podpisał kontrakt z portugalskim klubem.

 

Co ciekawe dla Silvy będzie to powrót do Porto po... 20 latach. W 2005 roku podpisał kontrakt z tym zespołem, tym samym po raz pierwszy przenosząc się do Europy. Wówczas grał jednak w rezerwach portugalskiego giganta.

 

W kolejnych latach Silva został legendą futbolu. Grał między innymi we włoskim Milanie, francuskim PSG czy angielskiej Chelsea, sięgając w tym czasie po wiele sukcesów. Rozegrał też 113 meczów w reprezentacji Brazylii.

 

Od aktualnie trwającego sezonu piłkarzami Porto są Bednarek i Kiwior. Obaj są podstawowymi zawodnikami w drużynie prowadzonej przez Włocha Francesco Fariolego.

BS, Polsat Sport
FC PORTOINNEJAKUB KIWIORJAN BEDNAREKPIŁKA NOŻNATHIAGO SILVA
