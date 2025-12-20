ZAKSA gra o kolejne punkty! Mecz PlusLigi na żywo

Bilans ZAKSY w PlusLidze wynosi 5:7. Gracze z Kędzierzyna-Koźla od początku sezonu rozczarowują i zajmują na chwilę obecną miejsce niedające gry w fazie play-off. Szczególnie źle siatkarze tego utytułowanego klubu radzą sobie na wyjazdach. Z siedmiu meczów zagranych w roli gości wygrali zaledwie jeden. Pomimo niezbyt dobrej formy ZAKSA zdołała wygrać z Asseco Resovią Rzeszów i JSW Jastrzębskim Węglem.





Beniaminek z Chełma bardzo boleśnie przekonuje się o tym, co oznacza gra na najwyższym poziomie w kraju. ChKS wygrał zaledwie dwa spotkania - z drużynami z Częstochowy i Gorzowa Wielkopolskiego. W ostatnich trzech meczach chełmianie nie wygrali nawet seta i przed trzynastą serią gier zamykają ligową tabelę.





Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ST, Polsat Sport