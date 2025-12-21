Dogrywka Cafe Futbol - 21.12. Stream online
Tradycyjnie po telewizyjnej części Cafe Futbol zapraszamy na Dogrywkę do internetu. Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20.
Dogrywka Cafe Futbol na Polsatsport.pl
W niedzielnym programie Cafe Futbol gośćmi Przemysława Iwańczyka są: Tomasz Hajto, Roman Kołtoń, Marek Wasiluk oraz Marek Jóźwiak. Jednym z głównych tematów programu są występy polskich klubów w Lidze Konferencji.
Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu