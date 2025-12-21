Dogrywka Cafe Futbol - 21.12. Stream online

W niedzielnym programie Cafe Futbol gośćmi Przemysława Iwańczyka są: Tomasz Hajto, Roman Kołtoń, Marek Wasiluk oraz Marek Jóźwiak. Jednym z głównych tematów programu są występy polskich klubów w Lidze Konferencji.

Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20 na Polsatsport.pl.

