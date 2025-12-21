KMŚ: Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata. Relacja live i wynik na żywo

"Jurajscy Rycerze" przystąpili do turnieju w Brazylii z nadzieją, że zostaną pierwszym polskim zespołem, który sięgnie po triumf w tych rozgrywkach. Wcześniej blisko dokonania tej sztuki byli PGE Skra Bełchatów oraz Jastrzębski Węgiel. Ci pierwsi wywalczyli dwa srebrne oraz brązowy medal, natomiast ci drudzy dorzucili srebrny krążek.

Co ciekawe, podopieczni Michała Winiarskiego rywalizowali z Volei Renata w fazie grupowej. Spotkanie dostarczyło wielu emocji i zakończyło się tie-breakiem na korzyść wicemistrzów Polski.

W półfinale ekipa z województwa śląskiego uległa japońskiej Osaka Bluteon 0:3, natomiast kub z Brazylii przegrał w takich samych rozmiarach z Sir Safety Perugia.

KN, Polsat Sport