Siatkarze z Zawiercia zanotowali trzy zwycięstwa w fazie grupowej. Ograli ekipy Volei Renata (3:2), Al-Rayyan (3:0) oraz Praia Clube (3:0). Tym samym podopieczni Michała Winiarskiego zajęli pierwsze miejsce w grupie i w półfinale trafili na Osaka Blueton.

Japończycy, którzy zajęli drugie miejsce w swojej grupie, ustępując tylko Sir Sicoma Monini Perugia, okazali się jednak zbyt mocnym przeciwnikiem. Aluron CMC Warta Zawiercie przegrała w trzech setach (17:25, 13:25, 19:25).

- Jesteśmy źli, ale w niedzielę trzeba wyjść i powalczyć o zwycięstwo - powiedział po spotkaniu Mateusz Bieniek, środkowy zawiercian.

Rywalem Polaków będzie przegrany z meczu Sir Sicoma Monini Perugia - Volei Renata.

Aluron CMC Warta Zawiercie zagra o trzecie miejsce KMŚ. Gdzie obejrzeć? Transmisja i stream online

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie o trzecie miejsce KMŚ 2025 w niedzielę 21 grudnia od 18.30 w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.

Polsat Sport