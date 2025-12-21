Siatkarze Perugii zagrają o złoto KMŚ! Jednostronny mecz w półfinale

Premierowa odsłona była wyrównana do stanu 10:10. Później siatkarze Perugii dość szybko wypracowali sobie wyraźną przewagę (17:11). Ekipa z Italii grała skuteczniej w ofensywie, a rywale popełniali więcej błędów. W efekcie Perugia wygrała bardzo pewnie, a seta zakończył Agustin Loser atakiem blok-aut (25:15).

W drugim secie podopieczni trenera Angelo Lorenzettiego szybciej wypracowali sobie solidną zaliczkę (8:5, 12:7). Nadal mieli wyraźną przewagę w ofensywie, a w końcówce odjechali rywalom, wygrywając serię akcji. Punktowali blokiem, a wynik na 25:16 ustalił asem serwisowym Agustin Loser.

Trzecia partia tego starcia nie przyniosła zwrotu akcji, choć była bardziej wyrównana od poprzednich. Gra toczyła się przy przewadze Perugii, która ułatwiała zadanie rywalom, momentami grając trochę nonszalancko. Siatkarze Volei Renata nie pozwolili odjechać ekipie z Italii (8:6, 18:16), a w końcówce niespodziewanie wyrównali (21:21). W kluczowym momencie Perugia znów pokazała moc, wygrywając cztery kolejne akcje. Spotkanie zamknęła długa wymiana, zwieńczona punktowym blokiem (25:21).

W niedzielnym finale KMŚ 2025 Sir Sicoma Monini Perugia zagra z ekipą Osaka Bluteon. Obie drużyny mierzyły się ze sobą w grupie B i przedstawiciele Włoch wygrali po zaciętym starciu 3:2 (23:21 w tie-breaku).

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zmierzą się z Volei Renata w meczu o trzecie miejsce. Te ekipy również rywalizowały w fazie grupowej i Jurajscy Rycerze wygrali to spotkanie po tie-breaku.

Sir Sicoma Monini Perugia – Volei Renata 3:0 (25:15, 25:16, 25:21)

Perugia: Oleh Plotnytskyi, Simone Giannelli, Sebastian Sole, Agustin Loser, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk – Massimo Colaci (libero) oraz Yuki Ishikawa. Trener: Angelo Lorenzetti.

Volei Renata: Matheus Bispo, Mauricio Borges, Bruno Rezende, Newton Fernandes, Adriano Xavier, Judson Nunes – Lukinho (libero) oraz Thiago Vaccari, Renan Bonora. Trener: Horacio Dileo.

