Finał KMŚ: Sir Safety Perugia - Osaka Bluteon. Relacja live i wynik na żywo

Perugia przystąpiła do tych rozgrywek jako jeden z największych faworytów do triumfu w tych rozgrywkach. Gigant z Italii przebrnął przez fazę grupową z kompletem zwycięstw, a jednym z rywali była... Osaka. Ekipa z Półwyspu Apenińskiego wygrała, ale dopiero po tie-breaku.

Klub z Japonii w półfinale okazał się lepszy od Aluron CMC Warty Zawiercie, zwyciężając bardzo pewnie bez straty seta. Z kolei Perugia w takich samych rozmiarach pokonała Volei Renata.

Przypomnijmy, że w 2024 roku KMŚ padły łupem brazylijskiego Sada Cruzeiro, natomiast sezon wcześniej najlepsi okazali się zawodnicy Perugii, której zawodnikiem jest Kamil Semeniuk.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Safety Perugia - Osaka Bluteon na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport